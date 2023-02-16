Парламентарии обсудят вопросы организации парковок у городского онкоцентра в Песочном

В грядущий понедельник, 20 февраля, члены постоянной комиссии ЗакС Петербурга встретятся для того, чтобы обсудить вопросы организации дополнительных парковок у медицинских центров, расположенных в Песочном, информирует пресс-служба ЗакСа.

Дефицит парковочных мест давно наблюдается вблизи НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, а также Санкт-Петербургского клинического научно-практического онкологического центра специализированных видов медицинской помощи.

"Учитывая существующий и растущий дефицит парковочных мест, стеснённость территории на границе с Ленинградской областью, задача выходит далеко за рамки чисто транспортного решения", - констатировали в парламенте.

К участию в дискуссии пригласили представителей городских медучреждений, комитета по транспортру, КГА, комитета по благоустройству, ККИ, глав райадминистраций и муниципалитетов.