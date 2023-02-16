ента новостей

17:11
Парламентарии обсудят вопросы организации парковок у городского онкоцентра в Песочном
17:10
«Пробегловский» «Город+» снял видео о довольных условиями работы и зарплатой дворниках Петербурга
16:05
Петербургским школьникам в канун Дня защитника Отечества рассказали о подвиге 6-й роты псковских десантников
14:21
«Молодёжка ОНФ» отправляет в зону специальной военной операции гуманитарный груз
14:05
Депутаты подготовят поправку о продлении охраняемого статуса территории Нарвской заставы
13:54
В Ленобалсти изъяли партию синтетических наркотиков и их прекурсоров в особо крупном размере
12:45
Борьба каждый день: координатор партпроектов «Детский спорт» и «Zа самбо» Антон Соловьев навестил пациентов онкологического отделения
12:35
В Выборге прохожие обнаружили отрубленные ноги
12:30
В Ленобалсти мужчина погиб на пожаре в бытовке
12:24
В Петербурге пройдет комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения
12:22
Александр Бельский встретился с Государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии
12:17
Нет доверия и уважения среди населения: что мешает набору заключенных в МО РФ
12:04
VK вложит миллиард в разработку российского игрового движка
11:39
В поселке Коммунар задержали поджигателя автомобиля
11:31
На автодороге Петергоф-Кейкино иномарка насмерть сбила мужчину
11:26
В Петербурге поймали злодея обманувшего пенсионерку
11:22
В Невском районе задержали мужчину за грабёж в отношении несовершеннолетних
11:17
В Петербурге пресекли незаконное производство спиртных напитков
10:54
Пенсионер из Свердлова перевел мошенникам почти 225 тысяч рублей
09:56
Проверки в сфере экологии необходимы
09:49
Один человек погиб и трое ранены в результате стрельбы в торговом центре El Paso
09:00
Что с лекарствами для ветеранов?
08:27
Что с новыми кафе и ресторанами?
22:30
«Могли бы взять до Нового года»: Пригожин объяснил, почему бои за Бахмут еще продолжаются
19:44
В Ленобласти задержаны подозреваемые в мошенничестве на рынке ритуальных услуг
18:46
В Ленобласти задержали мужчину, выстрелившего в своего соседа из-за шума в квартире
15:23
В Приморском районе задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки
15:20
В Петербурге адержали ранее судимого мужчину, вытолкнувшего в окно собственную мать
15:17
В Петербурге изобличили ранее задержанного за реабилитацию нацизма
13:48
Грузовик сбил второклассника на пешеходном переходе на Васильевском острове
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Парламентарии обсудят вопросы организации парковок у городского онкоцентра в Песочном

Парламентарии обсудят вопросы организации парковок у городского онкоцентра в Песочном

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
В ЗакСе обсудят вопросы организации парковок у городского онкоцентра в Песочном

В грядущий понедельник, 20 февраля, члены постоянной комиссии ЗакС Петербурга встретятся для того, чтобы обсудить вопросы организации дополнительных парковок у медицинских центров, расположенных в Песочном, информирует пресс-служба ЗакСа.

Дефицит парковочных мест давно наблюдается вблизи НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, а также Санкт-Петербургского клинического научно-практического онкологического центра специализированных видов медицинской помощи.

"Учитывая существующий и растущий дефицит парковочных мест, стеснённость территории на границе с Ленинградской областью, задача выходит далеко за рамки чисто транспортного решения", - констатировали в парламенте.

К участию в дискуссии пригласили представителей городских медучреждений, комитета по транспортру, КГА, комитета по благоустройству, ККИ, глав райадминистраций и муниципалитетов.

Источник: ЗАКС.ру
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-10-2020, 11:47
В Петербурге построят новый клинический корпус НМИЦ онкологии
21-04-2021, 14:26
Губернатор Петербурга поздравил муниципалов с Днём местного самоуправления
23-02-2022, 22:41
Молодые защитники Отечества стали донорами крови
1-10-2015, 09:05
Петербургские депутаты хотят увеличить штрафы организаторам стихийных парковок
10-10-2022, 17:15
В парламенте создана рабочая группа по проблеме загрязнения воздуха в Петербурге
23-12-2022, 18:18
Депутаты обсудили с руководителем Комитета по транспорту вопросы работы платного парковочного пространства

Происшествия на дорогах

0
85
Сегодня, 11:31
На автодороге Петергоф-Кейкино иномарка насмерть сбила мужчину
0
131
Вчера, 13:48
Грузовик сбил второклассника на пешеходном переходе на Васильевском острове
0
187
Вчера, 11:48
В Ленобласти в ДТП с большегрузом пострадал водитель легковушки и 6-летний пассажир
0
204
14-02-2023, 10:13
В Выборге водитель на "Ладе Гранта" сбил подростка на пешеходном переходе и уехал
Наверх