Как не отравиться грибами?

Грибы – уникальные организмы, сочетающие в себе признаки растений и животных. Однако обычных людей мало волнуют эти биологические тонкости и нюансы. Люди просто отправляются в лес, чтобы собирать грибы.

Чтобы не получить потом отравление, необходимо помнить о простых, но важных правилах. Следует собирать только знакомые грибы – те, в которых вы уверены на 100%. Сейчас в основном попадаются подосиновики, подберезовики, белые грибы и лисички.

Вы можете сверять грибы по фото. Это позволит отличить съедобные виды от ядовитых. Например, существуют ложные лисички. Зная, как выглядят такие грибы, вы не станете их собирать.

Еще не следует брать грибы, растущие вдоль дорог. В этих организмах содержится немало тяжелых металлов, которые вредны для человеческого здоровья. Отравиться можно и законсервированными грибами, если нарушены правила приготовления. Поэтому не нужно приобретать грибы у людей, которым вы не доверяете.

«Питерец.ру» считает, что к этим правилам необходимо подойти всерьез. Это поможет избежать проблем.