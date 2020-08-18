Самые опасные грибы

«Питерец.ру» сообщает, что с начала сезона семь человек отравились грибами и попали в больницу. Причем один из этих людей съел мухомор. К счастью, никто из пострадавших не умер. Но эта ситуация могла закончиться гораздо плачевнее.

Главный токсиколог Северной столицы Алексей Лодягин упомянул об опасности при употреблении ядовитых грибов – в том числе, бледной поганки и мухомора. В каких-то случаях это может привести даже к летальному исходу.

Потому при первых же подозрениях на грибное отравление нужно обращаться к врачу. В качестве первой помощи следует очистить организм от ядов. Хорошим помощником здесь станет слабый раствор марганцовки. Нужно пить такую воду медленными глотками, вызывая рвоту.

Эксперт также отметил, что следует собирать только хорошо знакомые виды грибов. Причем нельзя это делать рядом с дорогами, магистралями и населенными пунктами.