Александр Бельский поздравил ветерана Валентина Рослякова со 107-летием

Самый возрастной, ныне здравствующий участник Великой Отечественной войны Валентин Росляков сегодня отмечает свой 107-й день рождения. Поздравить ветерана, проживающего в Сестрорецке, приехали Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, полномочный представитель спикера парламента по связям с органами государственной власти Александр Ваймер, депутат Александр Ходосок, глава Курортного района Александр Забайкин, глава муниципального образования города Сестрорецк Андрей Иванов.

– Валентин Прокофьевич, скоро будем праздновать День Победы. Надеюсь, что вместе. Хочу, чтобы Вы дожили до двухсот лет, кто-то должен ставить такие рекорды. Низкий поклон за то, что держитесь и находите силы поддерживать других. Ваше видеообращение к ребятам на фронте увидели более трёх миллионов человек. Уверен, оно воодушевило многих, было большое количество откликов, слов благодарности. Мы искренне желаем Вам здоровья, спасибо, что Вы с нами, – сказал Александр Бельский.

Отметим, ветераны Великой Отечественной войны ко Дню героев Отечества выступили с обращением к участникам специальной военной операции.

– Однополчане! Я сожалею, что вам пришлось повторить то, что я делал во время войны. Эти места мне хорошо знакомы. Желаю, чтобы это быстрее закончилось победой, – сказал в видеообращении Валентин Прокофьевич.

Валентин Росляков родился 22 января 1916 года в деревне Коптево Тамбовской области. В 1937 году поступил на службу в Красную армию и участвовал в Великой Отечественной войне лейтенантом на территории Армянской ССР. В августе-сентябре 1941 года - в Иранской операции, получил множественные ранения, горел в танке.

После восстановления освобождал Белгород, Харьков, территории Молдавии, Белоруссии, Польши и Восточной Пруссии. В одном из сражений в августе 1944 года в его батальоне осталось всего четыре танка Т-34. Вместе с вверенными ему экипажами оставшихся машин подбил 12 из 16 немецких «тигров». Окончил войну в городе Штеттин на Балтике.

Когда война закончилась, налаживал мирную жизнь, в первом браке вырастил дочь. В 103 года полностью ослеп, но продолжает держать себя в форме, регулярно гуляет на свежем воздухе. Пользуется безмерным уважением жителей. В 2017 году ему присвоено звание Почётного гражданина Сестрорецка. В феврале 2022 года его зарегистрировали в Книге рекордов России как самого возрастного участника Великой Отечественной войны.

Валентин Росляков – полковник в отставке. Награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Красного Знамени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», другими государственными наградами.