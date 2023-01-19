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Питерец.ру » Общество » Кругом обман – дворники Петербурга о «высоких» зарплатах от Смольного

Кругом обман – дворники Петербурга о «высоких» зарплатах от Смольного

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Опубликовал: Anton78
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Кругом обман – дворники Петербурга о «высоких» зарплатах от Смольного

В администрации Санкт-Петербурга, набирая новых дворников в штат, обещали им большой пакет льгот и высокий оклад. Но в итоге работники так и не увидели обещанных денег.

Президент РФ Владимир Путин посетил Северную столицу. В рамках визита он встретился с градоначальником Александром Бегловым. Губернатор пообещал российскому лидеру, что реформа в сфере ЖКХ уладит ситуацию с уборкой города.

«Нужно полтора-два года, чтобы полностью создать свою городскую структуру. Заработная плата 49 тысяч, и народ уже идет», – уточнил Беглов.

Однако местные СМИ постоянно рассказывали о том, что администрация города испытывает нехватку работников ручного труда из-за низких выплат. Тогда они обещали людям льготы и оклад в размере 49 тыс. рублей.

Но вскоре на ресурсах, подконтрольных районным администрациям, стала появляться другая информация. Коммунальщикам снизили зарплату до 41,5 тыс. рублей.

 

А вице-губернатор города Анатолий Повелий в начале года озвучил еще менее привлекательные условия.

«По факту об обещанной зарплате речи не идет, платят гораздо меньше, там едва ли 35 тысяч набирается», – заметил один дворников Талайбек Акпаралиев.

В Смольном еще в октябре прошлого года говорили о нехватке вышеуказанных специалистов. Повелий также добавлял, что новые дворники смогут приступить к работе не ранее января.

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