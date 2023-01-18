Корабелка приняла участие в китайской образовательной выставке

В понедельник, 16 января, при содействии представительства Россотрудничества в Китае СПбГМТУ принял участие в образовательной онлайн-выставке. Организатором мероприятия выступил Российский культурный центр в Пекине.

Сотрудники департамента международного сотрудничества подготовили презентацию об образовательных программах бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, возможностях образовательных обменов, а также исследовательском потенциале СПбГМТУ на китайском языке. Помощь в переводе оказал выпускник аспирантуры Корабелки, ассистент кафедры конструкции и технической эксплуатации судов Юй Синьянь.

В выставке приняли участие более 20 российских вузов, а также китайские рекрутинговые образовательные компании. Количество слушателей онлайн-трансляции на китайской платформе Тенсент составило более 1800 человек.

Подробная информация о мероприятии в новости на сайте Культурного центра: https://russianculture.cn/ru/programma-prezentatsii-rossijskogo-vysshego-obrazovaniya-v-pekine/