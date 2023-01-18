ента новостей

15:16
Ленобласть чтит память героев, прорвавших блокаду Ленинграда
15:06
Всероссийская встреча блогеров пройдет в Петербурге
14:58
В Петербурге легкоатлетический пробег «Пулково-Пушкин» ограничит движение транспорта
14:51
Петербургский самбист – герой фильма «Ген самбиста» доказал своё лидерство на Межрегиональном Рождественском турнире
14:49
Молодогвардейцы Фрунзенского района провели мастер-класс в поддержку военных
14:48
В Ленобласти рецидивист надругался над 6-летним мальчиком
14:45
В Ленобласти мужчину осудят за нападение на 77-летнего пенсионера
14:44
Захоронение бездомных и безродных людей стало для «похоронной мафии» в Петербурге источником дохода
13:23
Депутаты возложили цветы к мемориалам жителям и защитникам блокадного Ленинграда
13:14
Корабелка приняла участие в китайской образовательной выставке
13:07
В Петербурге вор-рецидивист ограбил сетевой магазин
13:02
В Пушкине задержали подозреваемого в грабеже
12:52
В Петербурге мигранта похитили, ограбили и изнасиловали
12:46
В Петербурге грузовик столкнулся с рейсовым автобусом
12:36
В центре Петербурга вор-рецидивист украл у женщины из кармана пальто телефон
12:31
В Луге мошенники выманили у пенсионерки 3,6 миллиона рублей
12:11
Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню
10:19
В Выборге иномарка врезалась в столб, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии
10:11
Ленобласть встречает 80-летие прорыва блокады Ленинграда
09:24
Кержаков-младший боится аттракционов
09:19
Активно борются с раком
09:16
Заболеваемость снова растет
00:13
В центре Петербурга мужчина на иномарке сбил пешеходов на переходе и скрылся
19:11
«Это будет жарко, ярко и незабываемо»: VAVAN выступит на СтудФесте в Петербурге
18:47
Более 500 петербургских школьников зажгли поминальные свечи на Пискаревском мемориале в канун 80-летия прорыва блокады
16:44
Сорока шестилетняя петербурженка поборется за звание самой красивой бабушки Вселенной
16:40
В Ленобласти выступит ансамбль песни и танца «Донбасс»
15:04
В Петербурге мужчина вел скрытую съемку в душе для мальчиков
14:35
Места размещения крещенский купелей в Петербурге
14:32
200 остановок транспорта Петербурга в 2023 году оснастят видеокамерами по программе «Безопасный город»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Корабелка приняла участие в китайской образовательной выставке

Корабелка приняла участие в китайской образовательной выставке

0
73
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
СПбГМТУ
Корабелка приняла участие в китайской образовательной выставке

В понедельник, 16 января, при содействии представительства Россотрудничества в Китае СПбГМТУ принял участие в образовательной онлайн-выставке. Организатором мероприятия выступил Российский культурный центр в Пекине.

Сотрудники департамента международного сотрудничества подготовили презентацию об образовательных программах бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, возможностях образовательных обменов, а также исследовательском потенциале СПбГМТУ на китайском языке. Помощь в переводе оказал выпускник аспирантуры Корабелки, ассистент кафедры конструкции и технической эксплуатации судов Юй Синьянь.

В выставке приняли участие более 20 российских вузов, а также китайские рекрутинговые образовательные компании. Количество слушателей онлайн-трансляции на китайской платформе Тенсент составило более 1800 человек.

Подробная информация о мероприятии в новости на сайте Культурного центра: https://russianculture.cn/ru/programma-prezentatsii-rossijskogo-vysshego-obrazovaniya-v-pekine/

Источник: СПбГМТУ
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

11-10-2022, 18:10
СПбГМТУ в онлайн-формате провел встречу с университетами Республики Индонезии
18-07-2022, 16:52
Сотрудники СПбГМТУ удостоены благодарственных писем за подготовку управленческих кадров
12-10-2022, 18:35
В Корабелке прошло заседание Наблюдательного совета ПИШ СПбГМТУ
29-04-2022, 19:03
День СПбГМТУ провели в Ленинградской области
5-09-2022, 12:18
Корабелка вошла в международный рейтинг вузов «Три миссии университета»
17-09-2021, 18:34
Главком ВМФ принял участие в совещании в СПбГМТУ

Происшествия на дорогах

0
60
Сегодня, 12:46
В Петербурге грузовик столкнулся с рейсовым автобусом
0
82
Сегодня, 10:19
В Выборге иномарка врезалась в столб, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии
0
166
Сегодня, 00:13
В центре Петербурга мужчина на иномарке сбил пешеходов на переходе и скрылся
1
540
16-01-2023, 22:33
На трассе «Вологда — Новая Ладога» столкнулись «Газель-Соболь» и «Тойота Королла». Пассажирка Тойоты скончалась, пятеро пострадали
Наверх