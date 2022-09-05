Корабелка вошла в международный рейтинг вузов «Три миссии университета»

30 августа 2022 года Российский союз ректоров опубликовал шестой выпуск Московского международного рейтинга «Три миссии университета». Корабелка вошла в этот глобальный рейтинг, подготовленный Ассоциацией составителей рейтингов при информационном содействии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Число вузов, представленных в глобальном рейтинге, в 2022 году увеличилось до 1800 (по сравнению с 1650 годом ранее). По этому параметру рейтинг является самым представительным в мире.

Для составления рейтинга используются только объективные критерии, опирающиеся на официальные данные, а также на данные авторитетных международных провайдеров информации. Рейтинг зарекомендовал себя как

надежный инструмент, показывающий реальные позиции российских университетов на фоне их глобальных конкурентов.

В настоящее время рейтинг особенно актуален, так как задает не зависящие от политической конъюнктуры объективные ориентиры конкурентоспособности вузов.

С рейтингом можно ознакомиться по ссылке: https://mosiur.org/ranking.