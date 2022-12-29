Молодёжный парламент поздравил подопечных «Центра Семьи» с наступающим Новым годом

Представители Молодежного парламента Санкт-Петербурга посетили «Центр Семьи» и поздравили его подопечных с наступающими зимними праздниками. В костюмах Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев они провели театрализованное представление и вручили всем новогодние подарки.

– Каждый человек должен верить в чудеса. И в преддверии Нового года они должны обязательно исполняться. Сегодня вместе со своей внучкой Снегурочкой решили сделать доброе дело, поздравить ребят из «Центра Семьи», подарить им праздник, – отметил руководитель Комиссии по культурно-массовой и спортивной деятельности Никита Кванталиани.

Напомним, что Молодёжный парламент – совещательный и консультативный орган при Законодательном Собрании Петербурга. В его состав вошли 50 человек, 18 из которых выдвинули парламентские партии, а 32 прошли конкурсный отбор. Первое заседание Молодежного парламента состоялось 23 сентября 2022 года.