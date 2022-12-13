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Пожилым петербуржцам помогут передать новогодние подарки военнослужащим на передовую

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Пожилым петербуржцам помогут передать новогодние подарки военнослужащим на передовую

В подготовке тёплых посланий приняли участие подопечные социального центра, расположенного в Приморском районе — в том числе и жители блокадного Ленинграда.

Депутат фракции «Единой России» в Госдуме Николай Цед поблагодарил коллектив и подопечных Комплексного центра социального обслуживания населения Приморского района. Петербуржцы, которые в силу различных обстоятельств сами нуждаются в поддержке, собрали посылки для военнослужащих из Северной столицы, в которые вложили тёплые вещи и письма с добрыми пожеланиями.

Николай Цед устроил для неравнодушных горожан чаепитие, поздравил с наступающим Новым годом и сердечно поблагодарил за поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции.

«Эти замечательные люди подготовили для наших солдат трогательное видеообращение, маленькие новогодние сувениры и написали письма-треугольники с пожеланиями здоровья и благополучия. Убежден, эти подарки тронут сердце каждого, кто сегодня защищает нашу Родину. «Единая Россия» обязательно поможет все это доставить на передовую», ─ заверил Николай Цед.

Все блокадные годы Людмила Алексеевна Андреева, которая в этом году отметила свой 90-летний юбилей, прожила в Ленинграде. Вместе с мамой поднималась на крышу своего дома на Кирочной улице и помогала ей скидывать вниз зажигательные бомбы. Сегодня она вместе с соседями по социальному учреждению на улице Шаврина всей душой переживает за судьбу участников военной спецоперации.

«По себе знаю, что такое война и лишения. Сегодня я хочу пожелать нашим мальчикам здоровья. Пусть они берегут себя, поскорее вернутся домой к своим женам и детям, а сейчас почувствуют нашу поддержку и материнскую любовь», ─ сказала Людмила Андреева.

Напомним, с начала проведения СВО при поддержке «Единой России» петербуржцы собрали и отправили на Донбасс более 164,5 тонн гуманитарной помощи. Региональное отделение партии вместе с активистами в районах продолжает поддерживать мобилизованных горожан и их семьи.

Источник: Единая Россия
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