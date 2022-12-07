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Питерец.ру » Общество » Это ваши «хотелки» — петербуржцы раскритиковали Смольный за платные парковки

Это ваши «хотелки» — петербуржцы раскритиковали Смольный за платные парковки

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Опубликовал: Anton78
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Это ваши «хотелки» — петербуржцы раскритиковали Смольный за платные парковки

Петербуржцы отреагировали на заявление Комтранса о регулярном мониторинге ситуации с платными парковками в Санкт-Петербурге и оперативном реагировании на замечания граждан. Жители города напомнили о реальных проблемах, которые пропустили мимо ушей в Смольном под руководством губернатора Александра Беглова.

В комитете по транспорту сообщили, что оперативно реагируют на проблемы и замечания петербуржцев в ситуации с платными парковочными местами. Также сообщается о подготовке изменений организации дорожного движения по 13 адресам в Адмиралтейском районе. Они включат в себя корректировку дорожной разметки, перестановку дорожных знаков, организацию дополнительных мест для инвалидов, установку дополнительных паркоматов, информационных табличек и знаков.

Однако все эти «нововведения» не устраивают автовладельцев, которые требовали обратить внимание на более глобальные вещи. Так, петербуржцы просили ввести бесплатную парковку по выходным дням и праздникам, а также сделать льготы на территориях поликлиник и образовательных учреждений для их посетителей. Все эти вопросы были упущены из вида администрации. Горожане уверены, что главной целью расширения зон платной парковки — это материальная выгода, а не комфорт людей.

«Зачем врать, что по просьбам петербуржцев? Это ваши "хотелки", вы навязываете жителям и тем, кто работает в Адмиралтейском районе этот провальный эксперимент с платными парковками. Когда вы начнёте слышать жителей! Вам уже тысячи обращений отправлено, и везде стандартные отписки как под копирку. Печально, очень печально, что все равно вам на жителей города!» — написал один из петербуржцев в Сети.

Комментаторы считают, что эксперимент с платными парковками в Адмиралтейском районе абсолютно провальный и навязанный горожанам. Жители города требуют услышать их обращения, которые Смольный получает тысячами.

«Вы нам запретили остановки у собственных домов, не даете возможности неспешно припарковаться у магазинов и поликлиник, сделали платными каждый метр района, что нелогично и недопустимо в принципе!»;

«Культурная столица стала площадкой алчных дельцов и позором для городской администрации! Вы с нас деньги за то, что дышим не планируете брать?!» — негодуют жители Северной столицы.

Зона платных парковок была расширена на Адмиралтейский район с 1 ноября. Это вызвало возмущения местных жителей, которые заметили резкое снижение парковочных мест. Теперь люди не могут припарковаться в собственных дворах из-за их переполненности.

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