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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы назвали «уродливым» благоустройство набережных при Беглове

Петербуржцы назвали «уродливым» благоустройство набережных при Беглове

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
Петербуржцы назвали «уродливым» благоустройство набережных при Беглове

Уродством посчитали жители Северной столицы сомнительное благоустройство петербургских набережных, выполненное по заказу Смольного. В первую очередь они обратили внимание на железные поручни, прикрученные прямо к гранитному парапету. Жители не поняли, зачем это сделано с учетом того, что за гранитные ограждения человек и так может держаться. По их мнению, такие «железяки» только разрушают исторический облик Петербурга.

Петербуржцы назвали «уродливым» благоустройство набережных при Беглове

Впрочем, переходные трапы для спуска к воде также вызвали много вопросов у горожан.

«Почему красиво не сделать? Что за железяки? Культура под руководством Беглова сдала. Как уборка города и транспорт», — жалуются жители города на Неве.

Источник фото:https://vk.com/mytndvor?w=wall-129354225_271237

Петербуржцы отметили, что подчиненные губернатора Александра Беглова хотели, видимо, сделать как лучше, а получилось как всегда, поскольку такие приспособления никак не помогут спуститься к воде людям с ограниченными возможностями, и все эти конструкции выглядят как «доступный способ свалиться в воду».

Стоит отметить, что городе на Неве крайне мало мест, которые обустроены для людей с ограниченными возможностями, на что много раз обращали внимание представители СМИ и общественники.

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