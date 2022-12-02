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Питерец.ру » Общество » Беглов и Бельский посетили одно из воинских соединений Западного военного округа

Беглов и Бельский посетили одно из воинских соединений Западного военного округа

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Губернатор Александр Беглов и Председатель ЗакС Александр Бельский посетил одно из воинских соединений Западного военного округа

Губернатор Александр Беглов и Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский посетили одно из воинских соединений Западного военного округа в Ленинградской области. Там сформирован мотострелковый полк (территориальных войск), укомплектованный добровольцами и призванными в ходе частичной мобилизации петербуржцами.

На строевом плацу гвардейской воинской части губернатор вместе с главой парламента приняли участие в торжественном митинге, посвящённом завершению двухмесячного курса восстановления и совершенствования навыков мобилизованных военнослужащих по основным предметам боевой подготовки.

«От имени ветеранов и ленинградцев-петербуржцев благодарю вас за мужество и смелость. Наши отцы и деды воевали с нацистами, а сегодня вы, их наследники – новые герои. Защищаете нашу страну и весь мир от нацизма», - сказал Александр Беглов.

Губернатор подчеркнул, что город принимает меры для поддержки бойцов и их семей. В частности, полк был доукомплектован необходимыми инструментами.

«Мы делаем все, чтобы помочь вашим семьям. Правительством Петербурга и федеральными властями принят целый комплекс мер социальной поддержки ваших близких», - сказал Александр Беглов.

Детям участников специальной военной операции обеспечено бесплатное питание в школах, внеочередное устройство в школы и детские сады, бесплатные путёвки в лагеря отдыха, а также освобождение от платы за детский сад. Детям и совершеннолетним студентам предоставлен бесплатный проезд на общественном транспорте. Мобилизованные предприниматели, а также самозанятые или индивидуальные предприниматели, решившие стать добровольцами, получат отсрочку платежей за аренду городского имущества на время службы, а затем и рассрочку по этим обязательствам.

В воинском соединении губернатору рассказали, как проходило обучение призванных из запаса и боевое слаживание. Занятия по стрельбе, связи, специальной, тактической, инженерной, медицинской, технической подготовке, вождению боевых машин проводили высококвалифицированные преподаватели и инструкторы Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А В.Хрулева.

Источник: Администрация Петербурга
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