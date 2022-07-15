В Республику Беларусь отправлено более 31 тонны шампиньонов, произведенных в Ленинобласти

С начала июля 2022 года в Санкт-Петербурге Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора были оформлены документы на экспорт 31,2 тонн свежих шампиньонов в Республику Беларусь.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора были оформлены фитосанитарные сертификаты в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера.

Шампиньоны, произведенные отправились в адреса получателей.

Всего за 6 месяцев 2022 года Управлением Россельхознадзора были оформлены фитосанитарные сертификаты Республику Беларусь.