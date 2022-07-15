С начала июля 2022 года в Санкт-Петербурге Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора были оформлены документы на экспорт 31,2 тонн свежих шампиньонов в Республику Беларусь.
Должностными лицами Управления Россельхознадзора были оформлены фитосанитарные сертификаты в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера.
Шампиньоны, произведенные отправились в адреса получателей.
Всего за 6 месяцев 2022 года Управлением Россельхознадзора были оформлены фитосанитарные сертификаты Республику Беларусь.
В Республику Беларусь отправлено более 31 тонны шампиньонов, произведенных в Ленинобласти
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Опубликовал: Вадик Котов
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В Республику Беларусь отправлено более 31 тонны шампиньонов, произведенных в Ленинградской области
С начала июля 2022 года в Санкт-Петербурге Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора были оформлены документы на экспорт 31,2 тонн свежих шампиньонов в Республику Беларусь.
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