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Питерец.ру » Общество » Каток у моря открыт!

Каток у моря открыт!

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Севкабель Порт
Торжественно и восторженно: Каток у моря открыт! 

Как работает каток проверяли всю прошлую неделю: лёд в порядке, администраторы отзывчивы, коньки в прокате аж до 47 размера.

Про подсветку и музыку и сказать ничего не можем — после торжественного открытия на этих выходных ещё не отошли от восторженного шока. 

Окончены все монтажные работы, запущена онлайн-продажа билетов, теперь  можем сказать точно: пятый Каток у моря с нами надолго, до 12 марта.
Чем порадуем на катке в эту зиму — рассказываем и показываем по порядку: 

Скидки


Подготовили двух видов: на входной билет и на шопинг после катания. Скидка 20% действует при оплате билета картой «Мир» как на сайте, так и в кассе катка. 

А резиденты Порта подготовили  специальные предложения для посетителей: по билетам можно будет получить скидку на покупки, еду, мастер-классы и многое другое. Все предложения — в специальном буклете и на сайте. 

Мурал от Артёма Стефанова

Новая работа Артёма вдохновлена морозным узором на стёклах и выполнена в технике психоделической геометрии и техногенной абстракции. Это не первый мурал художника в Порту, другая его работа Water reflection с 2018 года украшает противоположный фасад здания. 

Проект реализован благодаря нашему партнеру Яндекс Драйву.


Фудтраки

Рядом с катком румяных и проголодавшихся ждут фудтраки с едой и напитками.

В этом году к фудкорту присоединилось кафе G-Drive, хорошо знакомое всем, кто посещает автозаправочные станции сети «Газпромнефть». В нем можно перекусить бургерами и брецелями, согреться кофе, горячим шоколадом с маршмеллоу, пуншем или безалкогольным глинтвейном.


Бесплатные мастер-классы

Запустили утренние мастер-классы по катанию на коньках.

Учиться кататься под чутким наблюдением профессионала можно каждый будний день, нужен лишь входной билет на первый утренний сеанс.


С понедельника по четверг, старт в 11:00.


Тёплый остров 2ГИС и тёплые скамейки

Встретите на катке крытый остров с лого «2ГИС» — не проезжайте мимо, это ваша возможность погреться у костра, не выходя с ледового поля. 

За его пределами вариантов больше: камины-столики и скамейки с подогревом в зоне фудкорта. Замёрзнуть не должен никто!

Источник: Севкабель Порт
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