Торжественное открытие Катка у моря

В эти выходные, 26-27 ноября, на Катке у моря в Севкабель Порту — особенные вечерние сеансы в честь открытия зимнего сезона.

Вместо дневной музыкальной трансляции — диджеи с любимых вечеринок, а мягкую подсветку катка дополнят яркие диско-лучи и таинственный дым.

Кружиться под музыку будем два вечера подряд: старт в субботу, продолжение в воскресенье.

Начало специальных катаний в 17:00, 18:30, 20:00 и 21:30. Продолжительность каждого — 1 час. А цена ровно такая, как в другие выходные месяца.

После танцевально-романтического вечера, ровно в 11 утра понедельника, гостей встретят бодрые инструкторы на бесплатном мастер-классе. Учиться кататься под чутким наблюдением профессионала можно каждый будний день, нужен лишь входной билет на первый утренний сеанс.

Напоминаем, что Каток у моря в Севкабель Порту — это:

— 2200 квадратных метров ледового поля;

— вместимость 280 человек;

— 8 часовых сеансов в день;

— аренда коньков за 480 рублей, заточка своих за 300 рублей;

— билеты от 300 до 540 рублей.

Со льда открывается захватывающий вид на море и Вантовый мост. Волшебный лес в центре катка, музыка, теплый свет, декорации, зона фудкорта — все атрибуты самого праздничного зимнего аттракциона.

Рядом с катком румяных и проголодавшихся ждут фудтраки с едой и согревающими напитками. Резиденты Порта подготовили специальные предложения для посетителей: по билетам можно получить скидку на покупки, еду и мастер-классы.

Тем, кто не очень уверенно стоит на коньках, пригодятся помощники фигуриста — нерпы для детей и белые медведи для взрослых. К Новому Году планов станет еще больше. Все секреты пока раскрыть не готовы, придется проверить самостоятельно.

Каток у моря в Севкабель Порту работает пятый год. За это время менялся его внешний облик, пока архитектурное бюро «Хвоя» не пришло к финальному виду.

Фото

Ледовую арену можно обойти вокруг, а сократить путь до набережной — по видовому мосту с балконом, соединяющим набережные Севкабель Порта и Барной линии.

Из года в год меняется не только каток, но и муралы на стенах окружающих его зданий. В этом сезоне художники работы тоже обновят.

Билеты советуем приобретать заранее, особенно на вечернее время и в выходные.

Режим работы:

пн-чт 11:00-21:00

пт-вс 11:00-22:30

Подробности и билеты будут здесь: http://katok.sevcableport.ru/