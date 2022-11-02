Каток «Охта Парка» открылся первым в сезоне

Это первое открытие катка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в сезоне 2022-23. Столь ранний запуск катка стал возможен благодаря обновлённой системе охлаждения, обеспечивающей качество льда, даже когда термометр регистрирует положительные значения. В прошлом году площадь катка увеличилась до 5000 квадратных метров. Теперь на льду одновременно могут находиться до 1250 человек.

Каток «Охта Парка» — это множество извилистых дорожек, расположенных между деревьями вечнозелёного хвойного леса. Это уникальное ландшафтное решение для катка таких размеров. Территория украшена тысячами разноцветных огней и гирляндами, а из динамиков звучит музыка, дополняющая атмосферу сказочного зимнего леса. Именно этот дух сказки и цветной антураж ежегодно привлекают тысячи гостей из Санкт-Петербурга и других городов и регионов России. Дополняет волшебную атмосферу колесо обозрения, которое единственное в области работает круглый год и позволяет любоваться разноцветными огнями катка и панорамным видом с высоты птичьего полёта.

В прокате гости могут арендовать коньки взрослых и детских размеров. Для посетителей, только осваивающих катание, доступны специальные фигурки для удержания равновесия — ассистенты фигуриста. Для удобства и безопасности гостей на территории катка расположены ячейки для личных вещей и пункт аренды защитного снаряжения.

«Мы гордимся тем, что каток в «Охта Парке» стал особенным местом для тысяч гостей всех возрастов: сказочным для детей и романтичным — для взрослых. Помимо высокого качества льда, в этом году мы предложим гостям обучающие программы и обновлённое оформление», — говорит генеральный директор курорта «Охта Парк» Ксения Слугина.

В октябре 2022 года каток в «Охта Парке» получил статус физкультурно-оздоровительного комплекса, целью которого является популяризация активного и здорового образа жизни. На информационных стендах появился наглядный вводный инструктаж по технике безопасного катания на коньках, на интерактивных экранах можно посмотреть обучающие видеоролики, а во время специальных мероприятий – получить советы сертифицированного инструктора. Для школьников действует социальная программа, в рамках которой предусмотрено бесплатное посещение комплекса «Лесной каток» для групп с сопровождающими.

Торжественное открытие катка состоится 26 ноября. Каток будет работать по будням с 11:00 до 22:30, по выходным и в праздничные дни с 9:00 до 22:30. Тарифы на катание варьируются в зависимости от сезона, дня недели и времени посещения и начинаются от 500 рублей для ребенка до 14 лет и 700 рублей для взрослого, время катания неограниченно. До 11 ноября на катание действует скидка 50%. Приобрести билеты можно в терминалах комплекса.