В Петербурге и Ленобласти полицейские приняли участие в акции «Помоги пойти учиться»

По случаю начала нового учебного года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялась акция «Помоги пойти учиться». Совместно с сотрудниками полиции в проведении акции приняли участие представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В рамках проведенных профилактических мероприятий большое внимание было уделено проверкам состоящих на учете несовершеннолетних, родителей, имеющих детей школьного возраста, на предмет их готовности к началу нового учебного года.

В период проведения акции «Помоги пойти учиться» семьям, находящимся в социально опасном положении, имеющим детей школьного возраста, органами социальной защиты населения, администрациями муниципальных районов оказана помощь в подготовке детей к школе.

Так, в Киришском районе сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России при взаимодействии с представителями благотворительного фонда «Ангел надежды» собрали наборы с канцелярскими принадлежностями для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Сотрудники ОМВД России по Колпинскому району совместно со специалистами районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав провели со школьниками профилактические беседы, направленные на повышение мотивации к обучению. Законным представителям несовершеннолетних разъяснена ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей.

В преддверии нового учебного года 43 семьям с детьми, состоящим на социальном обслуживании в Центре социальной помощи семье и детям г. Колпино вручили 90 школьных наборов.

В Тихвинском районе сотрудники полиции совместно с представителями отдела социальной помощи и Росгвардии посетили семьи вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, проживающих в пункте временного размещения. Сотрудники полиции разъяснили несовершеннолетним правила безопасного поведения в общественных местах, в школе, а также провели профилактические беседы с родителями, в рамках которых призвали ответственно относиться к своим обязанностям и уделить особое внимание досуговой занятости детей. По окончанию мероприятия несовершеннолетним были вручены школьные принадлежности.