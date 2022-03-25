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В Петербурге росгвардейцы встретились с матерями и вдовами погибших боевых товарищей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге росгвардейцы встретились с матерями и вдовами погибших боевых товарищей

В Санкт-Петербурге в преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков встретился с членами семей военнослужащих и сотрудников, в разные годы погибших при выполнении воинского и служебного долга.
Гости посетили воинский храм Преображения Господня, где был совершён молебен за упокой погибших. Генерал-полковник Павел Дашков рассказал родственникам погибших о проводимых в округе мероприятиях по увековечиванию памяти о военнослужащих и сотрудниках. «Уважаемые родные и близкие наших боевых товарищей, представители командования округа, руководители территориальных управления, командиры воинских частей всегда готовы встретиться с вами для оказания любой необходимой помощи. Социальная поддержка семей наших боевых товарищей является одним из приоритетных направлений», - отметил командующий Северо-Западным округом Росгвардии.
Генерал-полковник Павел Дашков подвел итоги социальных и благотворительных мероприятий, проводимых округом и направленных на помощь и поддержку семей погибших сотрудников и военнослужащих. Так, в минувшем году Санкт-Петербургская Епархия Русской Православной церкви провела ряд мероприятий с оказанием помощи детям погибших росгвардейцев. Проживающие в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях семьи погибших приняли участие в благотворительных мероприятиях руководства Росгвардии, проводимых в Москве. Увековечена память Героя России ефрейтора Чиликанова И.В., капитана Ульчика Д.П., младшего сержанта Игнатьева А.Н., рядового Бабенко Д.Ю. в Мурманской области, экипажа вертолета Ми-8 в д. Корпикюля Ленинградской области. Планируется установка памятного знака в честь подвига воинов 110-го полка 2-ой дивизии НКВД в Пскове. В Санкт-Петербурге поддержана инициатива командования округа о присвоении школе № 241 имени Героя Российской Федерации старшего лейтенанта Г.А. Кичкайло, учившегося в этой школе.
Затем членам семей погибших военнослужащих и сотрудников были вручены цветы и памятные сувениры. Свой творческий подарок презентовал  ансамбль песни и пляски округа.

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