«Единая Россия» в Петербурге пригласила детей на мюзикл «Остров сокровищ»

Во Всемирный день ребенка, который по традиции отмечают 20 ноября, в Мюзик-холле прошел показ приключенческого мюзикла «Остров сокровищ». Зрителями сказочного представления стали ребята из многодетных семей, семей, нуждающихся в социальной поддержке, а также дети мобилизованных петербуржцев. Билеты им предоставили муниципальные образования Петроградского района и депутат «Единой России» в Законодательном Собрании Петербурга Марина Макарова. Праздничный показ также приурочили ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
Единороссы предоставили горожанам в общей сложности 1220 билетов на мюзикл. Представление подарило яркие эмоции не только маленьким, но и взрослым зрителям.
Ранее в Петербурге организовали благотворительный концерт — собранные средства направят на реабилитацию участников спецоперации. Выступление артистов в сопровождении симфонического оркестра состоялось по инициативе певца, члена «Единой России» Валерия Заряднова. В зал пригласили участников спецоперации, которые проходят реабилитацию в петербургском госпитале.