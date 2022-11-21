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Питерец.ру » Культура » «Единая Россия» в Петербурге пригласила детей на мюзикл «Остров сокровищ»

«Единая Россия» в Петербурге пригласила детей на мюзикл «Остров сокровищ»

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169
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
Праздничный показ в Мюзик-холле приурочили ко Всемирному дню ребёнка и Дню матери

Во Всемирный день ребенка, который по традиции отмечают 20 ноября, в Мюзик-холле прошел показ приключенческого мюзикла «Остров сокровищ». Зрителями сказочного представления стали ребята из многодетных семей, семей, нуждающихся в социальной поддержке, а также дети мобилизованных петербуржцев. Билеты им предоставили муниципальные образования Петроградского района и депутат «Единой России» в Законодательном Собрании Петербурга Марина Макарова. Праздничный показ также приурочили ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

«В преддверии самого доброго, нежного и теплого праздника - Дня матери - мы пригласили жительниц Петроградского и Приморского районов вместе с детишками на добрый мюзикл «Остров сокровищ». Хочется каждой маме пожелать здоровья, счастья, радости, спокойствия, мира и гармонии в душе, теплоты в сердцах, быть всегда любимыми и любящими. Счастья вам и благополучия, дорогие наши мамы!!» – обратилась к гостям праздника Марина Макарова.

Единороссы предоставили горожанам в общей сложности 1220 билетов на мюзикл. Представление подарило яркие эмоции не только маленьким, но и взрослым зрителям.

«Мюзик-Холл» всегда ставит потрясающие детские постановки. Хотели бы поблагодарить за то, что имеем возможность посещать с семьей в преддверии Дня матери такие прекрасные мероприятия», – сказала петербурженка Ксения Иванова.

Ранее в Петербурге организовали благотворительный концерт — собранные средства направят на реабилитацию участников спецоперации. Выступление артистов в сопровождении симфонического оркестра состоялось по инициативе певца, члена «Единой России» Валерия Заряднова. В зал пригласили участников спецоперации, которые проходят реабилитацию в петербургском госпитале.

Источник: Единая Россия
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