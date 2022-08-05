Борьба с ковидом продолжается

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице продолжается борьба с коронавирусом. Все также проходит прививочная компания. Ну а больные проходят амбулаторное или стационарное лечение.

За весь период вакцинации в Петербурге прививки сделали более 5,5 млн человек. При этом полный цикл завершили 3,1 млн человек. Среди них 6,1 тыс. несовершеннолетних. Так что профилактика продолжается.

Что касается количества больных ковидом, то сейчас лечатся амбулаторно более 8,1 тыс. человек. Примерно 98% пациентов получили бесплатные лекарства. В больницах сейчас находится 1076 ковидных пациентов.

Власти Петербурга держат ситуацию под контролем. На днях глава города Александр Беглов напомнил гражданам о необходимости ревакцинации.