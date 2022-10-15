Как обстоят дела с ковидом?

Противостояние России и Запада, диверсия на газопроводах, ситуация со взрывом моста в Крыму и ответ на эти действия, операция на Украине, мобилизация – все это главные темы повестки дня. В результате люди в какой-то мере забыли о ковиде.

Однако болезнь по-прежнему остается опасной. Сейчас в Петербурге на амбулаторном лечении с диагнозом covid-19 находится 12,2 тыс. человек. Причем 11,9 тыс. пациентов получили бесплатные лекарства.

В целом ситуация нормализуется. Но петербуржцам все равно нужно сохранять бдительность. Хотя в большинстве случаев новые штаммы коронавируса не так опасны, как первые, все равно нужно уделять серьезное внимание здоровью.

При первых же признаках простуды следует обращаться к врачу. Еще не надо забывать про вакцинацию и ревакцинацию.