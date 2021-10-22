Бесплатные лекарства – это не миф

Большинство людей уже привыкло, что многие истории становятся частью «современной мифологии». Однако далеко не все сюжеты являются сказочными. Среди них можно встретить и реальные события. Например, в Петербурге выдают бесплатные лекарства от ковида. По крайней мере, об этом говорят представители Смольного.

По данным «Питерец.ру», бесплатные противоковидные лекарства получили более 35 тыс. пациентов, которые лечатся амбулаторно. Сегодня в эту группу входит 36,7 тыс. человек. Хорошо, что людям достаются эти препараты, ведь лечение от ковида – мероприятие далеко не дешевое.

В стационарах города находится более 7,6 тыс. человек, из них 707 – в реанимации, 372 – на ИВЛ. Ведется активная пропаганда вакцинации. Городские власти призывают людей сделать прививку, чтобы обезопасить себя и своих близких. Об этом неоднократно говорил Александр Беглов и другие чиновники.