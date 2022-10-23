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Питерец.ру » Общество » Жители Петербурга раскритиковали городских чиновников за отсутствие помощи мобилизованным из личных средств

Жители Петербурга раскритиковали городских чиновников за отсутствие помощи мобилизованным из личных средств

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Опубликовал: Anton78
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ВКонтакте
Жители Петербурга раскритиковали городских чиновников за отсутствие помощи мобилизованным из личных средств

Персонал Госпиталя для ветеранов войн собрал гуманитарную помощь для мобилизованных петербуржцев. Как пояснили в группе Правительства Петербурга, посылки от медиков добавят к экипировке, обмундированию и аптечкам, приобретенным хоккейным клубом СКА.

Источник: Правительство Санкт-Петербурга (vk.com)

Петербуржцы поблагодарили медиков, но при этом удивились, почему помощь мобилизованным приходит от сотрудников медицинских, спортивных и других организаций, но не от городских чиновников, зарплата которых намного выше, чем у врачей.

«Гуманитарная помощь от всего чиновничьего братства где? От простых людей - помощь идет, а от богатых известных людей — нет», — пишут горожане.

Жители отметили, что бездействие петербургских чиновников объясняется обыкновенной жадностью, и речь идет не только о поддержке мобилизованных, но и о любой другой помощи. У чиновников это в ДНК, подмечают петербуржцы. 

Ранее жители Петербурга раскритиковали решение Александра Беглова вновь повысить зарплату себе и чиновникам Смольного, назвав циничным «проявление заботы о своем кошельке» в особенно трудное для страны время.

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