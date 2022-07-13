Беглов доверил восстановление Мариуполя компании, внесённой в Реестр недобросовестных поставщиков

Петербургу доверили восстановление разрушенного города-побратима Мариуполя, однако не факт, что Северная столица сможет справиться с ответственной задачей. Губернатор Александр Беглов поручил выполнение задачи компаниям, принадлежащим бизнесмену Ивану Орынчуку, оскандалившемуся срывом ряда проектов по реконструкции объектов в Москве несколько лет назад. В том числе, ему доверили отреставрировать башни Кремля, но сроки были сорваны, причем при весьма странных обстоятельствах.

Работы выполняла принадлежащая ему компания «Петербургский ренессанс». Примечательно, что наказание за срыв не настигло бизнесмена. Провести реконструкцию Соловецкого монастыря компания также не сумела вовремя, более того, к работам организация даже не преступила. За это ее внесли в список недобросовестных поставщиков. До 2024 года компании запрещено получать госконтракты, что, вероятно, стало поводом для инициации процедуры банкротства. Причем Орынчук объявил банкротом не только компанию, но и самого себя.

Параллельно с этим в 2017 году в Петербурге была открыта «Реставрационно-строительная компания "ТехноСтрой"», принадлежащая родному брату Орынчука. Организация известна тем, что отказалась оплачивать работы субподрядчика при реставрации Свято-Троицкого Зосимо-Савватьевского собора.

Разумеется, официально заявлять о восстановлении Мариуполя «засветившиеся» в скандалах компаниями не стали. В документах лишь отмечается, что финансирование масштабного проекта будет организовано через Фонд «Победа» активиста Виталия Волобуева – отставного генерал-майора. Он известен тем, что состоял в предвыборном штабе Александра Беглова в 2019 году. Градостроительной или иной подходящей под тематику деятельностью пенсионер не занимался, отмечают СМИ.

Возможную связь между компаниями Орынчука и восстановлением Мариуполя журналисты установили после того, как в Сети стали появляется объявления о найме рабочих и строителей на проект. Объявление подано от лица компаний «Петербургский ренессанс» и «ТехноСтрой».