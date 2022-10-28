Парламентарии Петербурга и Белграда договорились о сотрудничестве

В столице Сербии - Белграде с 25 по 27 октября 2022 года прошли основные мероприятия культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга.

В состав петербургской делегации вошли представители исполнительных органов государственной власти, Конгрессно-выставочного бюро, врачи Петербургского онкоцентра, руководство футбольного клуба «Зенит», предприниматели. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга представил депутат Алексей Далматов. В рамках визита участники миссии возложили цветы к мемориалу «Освободителям Белграда», возведенном над могилами советских воинов, погибших в ходе Белградской операции в октябре 1944 года.

Одним из центральных событий культурно-деловой миссии стал форум «Бизнес-диалог Санкт-Петербурга и Сербии: глобальные вызовы и новые возможности», состоявшийся 27 октября в Торгово-промышленной палате Сербии. На форуме были представлены возможности промышленного и инвестиционного потенциала двух городов, состоялся обмен контактами.

Алексей Далматов выступил с докладом о возможностях парламентской дипломатии и ее значении в развитии торгово-экономических связей между Санкт-Петербургом и Белградом. Высокое государственное положение, живая связь с гражданами и непосредственное влияние на формирование законодательной базы позволяют максимально полно претворять в жизнь самые разные проекты в рамках сотрудничества между парламентами двух городов.

- Крупнейшим сектором промышленности Санкт-Петербурга является машиностроительный комплекс, производство электрооборудования, электронных и оптических приборов, транспортных средств. Город открыт для проектов в сфере производства пищевой продукции, фармацевтики, легкой промышленности, высоких технологий, транспорта, туризма, креативной индустрии, – подчеркнул депутат.

Алексей Далматов передал главе законодательного органа столицы Сербии Николе Никодиевичу проект договора о межпарламентском сотрудничестве. Депутаты Законодательного Собрания и Скупщины планируют взаимодействие и обмен опытом в самых разных направлениях: в законотворческой деятельности, структуре и методах работы городских парламентов. Наиболее актуальной сейчас является работа по созданию законодательной платформы продуктивного взаимодействия в сфере экономики.

- Парламентская дипломатия несёт в себе значительный потенциал взаимодействия между Санкт-Петербургом и Белградом. В этом сотрудничестве может быть много направлений и форм. Установить крепкие, эффективные связи в сфере бизнеса - вот серьезная задача, решение которой будет выгодно обеим сторонам. А мы, парламентарии, будем вместе создавать законодательную основу для этой работы, - сказал Алексей Далматов.