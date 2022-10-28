Парламентарии Петербурга и Белграда договорились о сотрудничестве

В столице Сербии - Белграде с 25 по 27 октября 2022 года прошли основные мероприятия культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга.
В состав петербургской делегации вошли представители исполнительных органов государственной власти, Конгрессно-выставочного бюро, врачи Петербургского онкоцентра, руководство футбольного клуба «Зенит», предприниматели. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга представил депутат Алексей Далматов. В рамках визита участники миссии возложили цветы к мемориалу «Освободителям Белграда», возведенном над могилами советских воинов, погибших в ходе Белградской операции в октябре 1944 года.
Одним из центральных событий культурно-деловой миссии стал форум «Бизнес-диалог Санкт-Петербурга и Сербии: глобальные вызовы и новые возможности», состоявшийся 27 октября в Торгово-промышленной палате Сербии. На форуме были представлены возможности промышленного и инвестиционного потенциала двух городов, состоялся обмен контактами.
Алексей Далматов выступил с докладом о возможностях парламентской дипломатии и ее значении в развитии торгово-экономических связей между Санкт-Петербургом и Белградом. Высокое государственное положение, живая связь с гражданами и непосредственное влияние на формирование законодательной базы позволяют максимально полно претворять в жизнь самые разные проекты в рамках сотрудничества между парламентами двух городов.
Алексей Далматов передал главе законодательного органа столицы Сербии Николе Никодиевичу проект договора о межпарламентском сотрудничестве. Депутаты Законодательного Собрания и Скупщины планируют взаимодействие и обмен опытом в самых разных направлениях: в законотворческой деятельности, структуре и методах работы городских парламентов. Наиболее актуальной сейчас является работа по созданию законодательной платформы продуктивного взаимодействия в сфере экономики.