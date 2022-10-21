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Питерец.ру » Общество » Сколько уходит на обеды

Сколько уходит на обеды

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
zavtraki-obedy-uzhiny.ru
Петербуржцы рассказали о своих тратах на обеды

Согласно статистике, четверть жителей нашей страны тратят на обеды от 500 до 1 тыс. руб. в неделю. Однако большая часть сотрудников предпочитает приносить еду из дома. Некоторые трудяги и вовсе остаются голодными.

Что касается петербуржцев, то жители Северной столицы тратят от 200 до 500 руб. в день. Суммы в 500 руб. вполне хватает на перекусы вне дома. Такую сумму люди могут потратить в течение дня.

Кому-то достаточно 300 руб., причем такие респонденты не всегда готовы тратиться на еду. Другие предпочитают заказывать комплексный обед. Такой вариант в столовой обойдется в 250-300 руб.

«Питерец.ру» отмечает, что траты на обед зависят от многих факторов. Играют роль привычки человека, его финансовое состояние и находящиеся рядом заведения.

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