Сколько уходит на обеды

Согласно статистике, четверть жителей нашей страны тратят на обеды от 500 до 1 тыс. руб. в неделю. Однако большая часть сотрудников предпочитает приносить еду из дома. Некоторые трудяги и вовсе остаются голодными.

Что касается петербуржцев, то жители Северной столицы тратят от 200 до 500 руб. в день. Суммы в 500 руб. вполне хватает на перекусы вне дома. Такую сумму люди могут потратить в течение дня.

Кому-то достаточно 300 руб., причем такие респонденты не всегда готовы тратиться на еду. Другие предпочитают заказывать комплексный обед. Такой вариант в столовой обойдется в 250-300 руб.

«Питерец.ру» отмечает, что траты на обед зависят от многих факторов. Играют роль привычки человека, его финансовое состояние и находящиеся рядом заведения.