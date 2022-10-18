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Питерец.ру » Общество » Противоковидные требования смягчают

Противоковидные требования смягчают

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tula.mk.ru
Дополнительных противоковидных мероприятий в Петербурге не будет

«Питерец.ру» отмечает, что ситуация с ковидом в Северной столице постепенно улучшается. Уровень заболеваемости пошел на спад. Поэтому отпала необходимость в некоторых мерах, которые принимались ранее.

Речь идет о дополнительных противоковидных мероприятиях. Соответствующее постановление подписано санитарным врачом Петербурга Натальей Башкетовой. Оно касается учреждений соцзащиты.

Ранее там регулярно измеряли температуру, проветривали помещение, проводили дополнительную уборку и обрабатывали руки антисептиком. Теперь же эти требования перестали быть обязательными.

Однако совсем расслабляться не нужно. Коронавирус по-прежнему существует. Эта болезнь опасна, поэтому необходимо использовать естественные меры предосторожности. К таковым относится вакцинация и своевременное обращение к врачу.

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