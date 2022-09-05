Петербург в лидерах по спаду заболеваемости

"Питерец.ру" сообщает, что в Петербурге продолжается серьезный спад по ковиду. В этом отношении город на Неве оказался среди лидеров. Такие же существенные снижения наблюдаются в Москве и МО.

Всего же в России сейчас 17 регионов, где снижается статистика по коронавирусу. Еще в двух субъектах федерации она стабилизировалась. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Данная информация была озвучена на форуме ВЭФ.

В общем, ситуация с ковидом в Петербурге продолжает улучшаться. Такая же тенденция наблюдается и в некоторых других регионах. Но это не повод расслабляться.

Нужно не забывать про необходимые меры безопасности. Это вакцинация, личная гигиена, ношение масок в публичных местах. Еще при появлении признаков ОРВИ нужно сразу же обращаться к врачу.