Ковидные ограничения смягчают

«Питерец.ру» сообщает, что коронавирусных ограничений становится еще меньше. В Северной столице прибегли к очередному смягчению. Теперь послабления затронули сферу детской активности. С сегодняшнего дня несовершеннолетним в Северной столице можно посещать музеи, цирки, театры, кино и выставки. Для этого должны быть сформированы специальные группы.

Напоминаем, что в Петербурге продолжает снижаться количество зараженных ковидом. Суточный прирост стабильно сокращается с 23 февраля. Например, за прошедшие сутки было выявлено 2402 случая covid-19.

Однако сейчас наблюдается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эта картина не радует, но подобное происходит каждый год. Так что никакой особой проблемы здесь нет. Что касается коронавируса, необходимо помнить, что он никуда не ушел. Поэтому гражданам следует сохранять бдительность.