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Питерец.ру » Общество » Отток специалистов IT-отрасли в Петербурге не мешает Беглову называть сектор приоритетным для города

Отток специалистов IT-отрасли в Петербурге не мешает Беглову называть сектор приоритетным для города

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
Отток специалистов IT-отрасли в Петербурге не мешает Беглову называть сектор приоритетным для города

Цифровизация – одно из приоритетных направлений развития экономики в Петербурге. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Однако в реальности власти не оказывают достаточную поддержку IT-компаниям.

«Наши компании создают продукты мирового уровня. В будущем город еще больше усилит поддержку IT-отрасли»,пообещал Беглов.

При этом в последние годы Петербург не оказывает необходимой поддержки IT-сектору. СМИ уже отмечали, что талантливые программисты уезжают из города. Более перспективна для многих из них Москва. Там есть не только много выгодных предложений, но и высокая заработная плата. При этом власти выделяют крупные суммы на развитие IT-сектора.

В Петербурге же поддержки практически нет. Только с января по август 2022 года отрасль принесла в бюджет 32 млрд рублей. Однако это не мотивирует команду Беглова улучшать условия для специалистов. Отток хороших специалистов приводит к плачевным последствиям. Страдает качество городских проектов. Например, должным образом не работает «Портал общественного транспорта Санкт-Петербурга».

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