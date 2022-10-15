Отток специалистов IT-отрасли в Петербурге не мешает Беглову называть сектор приоритетным для города

Цифровизация – одно из приоритетных направлений развития экономики в Петербурге. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Однако в реальности власти не оказывают достаточную поддержку IT-компаниям.

«Наши компании создают продукты мирового уровня. В будущем город еще больше усилит поддержку IT-отрасли», – пообещал Беглов.

При этом в последние годы Петербург не оказывает необходимой поддержки IT-сектору. СМИ уже отмечали, что талантливые программисты уезжают из города. Более перспективна для многих из них Москва. Там есть не только много выгодных предложений, но и высокая заработная плата. При этом власти выделяют крупные суммы на развитие IT-сектора.

В Петербурге же поддержки практически нет. Только с января по август 2022 года отрасль принесла в бюджет 32 млрд рублей. Однако это не мотивирует команду Беглова улучшать условия для специалистов. Отток хороших специалистов приводит к плачевным последствиям. Страдает качество городских проектов. Например, должным образом не работает «Портал общественного транспорта Санкт-Петербурга».