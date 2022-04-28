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Питерец.ру » Экономика » Как поддержат IT-сферу

Как поддержат IT-сферу

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33
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
На какие меры поддержки может рассчитывать IT-отрасль

Федеральные и городские власти оказывает необходимые меры поддержки определенным отраслям экономики. Отдельного внимания заслуживает it-сфера, которая заметно пострадала от западных санкций. Поэтому здесь необходимы определенные шаги.

«Питерец.ру» сообщает, что правительство РФ запустило программу льготного кредитования для сферы информационных технологий. Рассчитывать на такую поддержку смогут системообразующие предприятия данной отрасли.

Таким организациям предоставят кредит под 11% годовых. Эта сумма должна будет пойти на пополнение оборотных средств. Срок выдачи кредита – 1 год, установленный лимит зависит от структуры компании и составляет 10 и 30 млрд. руб. Так что некоторые предприятия смогут рассчитывать на поддержку от государства.

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