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Питерец.ру » Общество » Военкоматы Петербурга продолжают нарушать правила частичной мобилизации

Военкоматы Петербурга продолжают нарушать правила частичной мобилизации

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Яндекс
Военкоматы Петербурга продолжают нарушать правила частичной мобилизации

Частичная мобилизация в Петербурге проходит с многочисленными нарушениями. За две недели призыва в Северной столице зафиксировали десятки подобных случаев. Повестки доставляют незаконно, нередко для этого используют соцработников и учителей.

За все это время уже стало ясно, что военкоматы нередко выдают повестки негоднымк службе петербуржцам. Например, пригласить в соответствующую инстанцию могли граждан с хроническими болезнями, пожилых мужчин, ухаживающих за родителями-инвалидами и других. СМИ сообщали о случае призыва мертвеца. Нарушения признавал и губернатор Александр Беглов. Однако случаи возвращения горожан домой носили единичный и скорее показной характер.

Несмотря на большое количество нарушений, в военкоматах не провели работу по устранению недочетов. Более того, для доставки документов стали использовать врачей и учителей.

«Сотрудница одной из петербургских школ рассказала «Ротонде», что вечером 7 октября руководство попросило её срочно посетить собрание в администрации Невского района. Администрация вызвала на совещание по 20 сотрудников от каждой школы. Если придёт меньше, то у школы будут проблемы <…> Если разносчикам повесток не откроют дверь, они должны фотографировать, как оставляют повестки в почтовом ящике, сказали чиновники», — сообщили в Telegram-канале «Ротонда».

Таким образом, петербургские власти не смогли проконтролировать процесс мобилизации. Военные комиссариаты же проявляют равнодушие к проблемам горожан. Это приводит к отправке в зону СВО тех, кто не подготовлен для службы.

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