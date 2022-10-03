Призывают 8 тысяч человек

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице в рамках программы мобилизации будет призвано 8 тыс. граждан. Этим людям отправлены повестки. В военном комиссариате Петербурга заявили, что сначала их вручают гражданам с категорией годности А и Б. При этом приоритетными остаются «запасники» первого разряда.

Напоминаем, что во время частичной мобилизации было совершено немало ошибок. Президент Путин поручил исправить все имеющиеся недочеты. Граждане, которые призваны по ошибке, отправляются домой.

Недочеты мобилизации обусловлены нехваткой опыта. По сути, никакой мобилизации в нашей стране не проводилось со времен Второй мировой войны. Поэтому на местах возникают разного рода недоработки. Но сейчас их станет гораздо меньше.