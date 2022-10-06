Отправленный Бегловым в зону СВО доброволец может оказаться больным ВИЧ

Стало известно, что доброволец из военкомата Адмиралтейского района может оказаться ВИЧ-позитивным. Об этом сообщил ряд Telegram-каналов. Ранее губернатор Александр Беглов публично обещал помочь мужчине. Возникшая ситуация дискредитирует главу Смольного.

Напомним, градоначальник посетил военкомат Адмиралтейского района. Там он встретил добровольца, который сильно хотел попасть на фронт. Беглов пообещал всячески содействовать гражданину в этом вопросе. Он отметил, что «будет добиваться своего». Выполнение задачи он поручил главе района Сергею Оверчуку.

История получила продолжение. По сообщениям источников, доброволец может оказаться ВИЧ-инфицированным. По закону Российской Федерации, таких граждан призывать нельзя.

Таком образом, Оверчук оказался в сомнительном положении. С одной стороны, военкомат не намерен нарушать закон и отправлять на службу негодного бойца. С другой, заботящийся о своем рейтинге Беглов «будет добиваться своего», и, очевидно, продолжать давить на Оверчука.

Напомним, ранее администрация города отказалась отвечать на вопросы граждан. Вместо того, чтобы разъяснить положения частичной мобилизации, чиновники направили их к службе «122» и чат-боту. Стоит отметить, что глава Смольного является главой комиссии по мобилизации, однако не решает проблемы горожан, связанные с призывом.