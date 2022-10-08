СК РФ может раскрыть схему, позволявшую девелоперам сносить исторические здания благодаря договоренностям со Смольным

Следователи СК РФ могут наведаться еще по восьми адресам в Петербурге в рамках изучения дел о незаконном сносе исторических зданий. В частности, речь идет о даче Фаберже в поселке Песочное и дачи Алсуфьевых на Садовой улице, дом 26, пишет «Деловой Петербург».

Ранее СМИ сообщали, что в Петербурге может быть налажена схема, позволяющая выдавать разрешения на снос объектов с богатой историей за «благодарности» приближенным губернатора Петербурга Александра Беглова. Такую возможность чиновникам создали послабления в части градостроительных вопросов, узаконенные депутатами парламента.

Отметим, что журналисты неоднократно связывали команду губернатора Петербурга со строительным лобби. Многие девелоперы получили влияние в сфере градостроения благодаря связям в Смольном, в том числе и с самим губернатором Петербурга.

Факты превышения должностных полномочий городскими чиновниками при выдаче разрешений на снос исторических зданий уже активно изучают в СК РФ. Не исключено, что уже в самое ближайшее время произвол в сфере градостроения Петербурга будет остановлен.