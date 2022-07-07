Незаконными сносами займется спецкомиссия

«Питерец.ру» сообщает, что Следственный Комитет РФ продолжает заниматься вопросом незаконного сноса исторических зданий в Северной столице. К этому делу подключат специальную комиссию, в которую войдут независимые эксперты.

Эти специалисты помогут разобраться в документах и прочих материалах. Состав этой структуры находится в стадии формирования. Имена конкретных экспертов пока не называются.

В настоящий момент следователи продолжают изучать имеющиеся материалы и проводить проверки. Были допрошены руководители различных комитетов и прочих структур. В СК выясняют, кто выдавал разрешения на снос исторических зданий.

Ранее в отношении некоторых чиновников было возбуждено уголовное дело по причине превышения их полномочий. Этих людей подозревают в выдаче незаконных заключений, способствующих к сносу зданий.