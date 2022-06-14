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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти специалисты зенитных ракетных войск проходят плановую переподготовку

В Ленобласти специалисты зенитных ракетных войск проходят плановую переподготовку

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Ленинградской области специалисты зенитных ракетных войск проходят  плановую переподготовку

В Ленинградской области военнослужащие зенитных ракетных войск на базе учебного центра в течение месяца пройдут плановую переподготовку для работы на зенитных ракетных системах С-400 «Триумф».

Занятия молодые специалисты начинают с отработки вопросов теоретической подготовки, изучая принципы работы новой для себя техники, после чего переходят к практической части обучения на тренажерах, которые позволяют сымитировать работу в любых условиях обстановки.

Завершающий этап подготовки – работа в имитационном режиме на реальной технике, расположенной на территории учебного центра.

С-400 «Триумф» — российский зенитный ракетный комплекс, зенитная ракетная система большой и средней дальности. С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых).

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