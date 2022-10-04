Что значит «военный опыт»?

Во время мобилизации преимущественно призывают людей, у которых имеется военный опыт. Но обычным гражданам не совсем понятно, что именно подразумевается под данной формулировкой.

О каком военном опыте идет речь? Ситуацию прояснил военный комиссар Северной столицы Сергей Качковский. По его словам, военный опыт – это не только участие в боевых действиях. Он также мог быть получен в период срочной службы и прохождения военной кафедры в вузе.

Качковский также отметил, что сейчас в основном призывают людей из первого разряда запаса. По данным «Питерец.ру», это рядовые, сержанты и прапорщики в возрасте до 35 лет, а также младшие офицеры до 45 лет. При этом комиссар заявил, что мобилизованы могут быть и представители более старшего возраста.