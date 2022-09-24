Где узнать про мобилизацию?

Вопросы, связанные с частичной мобилизацией, очень волнуют людей. Эта ситуация не может не волновать. Петербуржцы и жители других городов переживают за себя и своих близких.

В Смольном все это очень хорошо понимают. Поэтому в Северной столице будет запущена специальная «горячая линия», посвященная вопросам мобилизации. Человек сможет позвонить по телефону 112 и получить конкретные ответы по столь волнующей теме.

Скорее всего, эта линия будет организована на базе службы 122. Для этого необходимо расширить возможность call-центра. Специалисты будут работать совместно с представителями Минобороны и Минцифры.

«Питерец.ру» напоминает, что президент Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Это связано с агрессивными действиями Запада, поддерживающего укро-фашисткий режим.