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Питерец.ру » Общество » Где узнать про мобилизацию?

Где узнать про мобилизацию?

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
mil.ru
В Петербурге заработает «горячая линия» по мобилизации

Вопросы, связанные с частичной мобилизацией, очень волнуют людей. Эта ситуация не может не волновать. Петербуржцы и жители других городов переживают за себя и своих близких.

В Смольном все это очень хорошо понимают. Поэтому в Северной столице будет запущена специальная «горячая линия», посвященная вопросам мобилизации. Человек сможет позвонить по телефону 112 и получить конкретные ответы по столь волнующей теме.

Скорее всего, эта линия будет организована на базе службы 122. Для этого необходимо расширить возможность call-центра. Специалисты будут работать совместно с представителями Минобороны и Минцифры.

«Питерец.ру» напоминает, что президент Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Это связано с агрессивными действиями Запада, поддерживающего укро-фашисткий режим.

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