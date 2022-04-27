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Питерец.ру » Экономика » Бизнес снова поддерживают

Бизнес снова поддерживают

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Власти продолжают поддерживать бизнес и обычных людей

Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан. Так некоторым компаниям будет предоставлена отсрочка по выплате взносов. Речь идет о 2-м и 3-м квартале текущего года. Такую поддержку получат предприятия, ориентированные на внутренний рынок. Они также смогут рассчитывать на получение льготных кредитов.

Помощь будет оказана компаниям, работающим в сфере перевозок, информационных технологий, а также производства продуктов и лекарств. Что касается граждан, то для них будет продлена программа льготной ипотеки.

На реализацию всех этих мер выделено 550 млрд руб. Мишустин заявил, что эти механизмы должны заработать максимально быстро. По крайней мере, глава Кабмина поставил соответствующие задачи.

«Питерец.ру» обращает внимание, что меры поддержки экономики принимаются на федеральном и региональном уровнях. Власти Петербурга тоже уделяют этому вопросу серьезное внимание.

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