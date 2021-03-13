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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти снайперы ЗВО совершенствовали навыки стрельбы в ночных условиях

В Ленобласти снайперы ЗВО совершенствовали навыки стрельбы в ночных условиях

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36
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В Ленобласти снайперы ЗВО совершенствовали навыки стрельбы в ночных условиях

Снайперы соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе контрольных занятий выполнили упражнения стрельб из штатного стрелкового оружия на максимальные дальности в дневных и ночных условиях видимости.

Военнослужащие  совершенствовали навыки работы в составе снайперских пар, ведении наблюдения за полем боя, своевременном обнаружении и уничтожении целей как днем, так и ночью в различных климатических условиях с применением специальных тепловизионных прицелов 1ПН-140.

Кроме того, военнослужащие в составе группы выполнили нормативы по скрытному перемещению, оборудованию и занятию огневых позиций, осуществили отход  после выполнения задачи в точку сбора.

В проведении занятий задействовано более 100 военнослужащих общевойсковых, разведывательных, артиллерийских и зенитно-ракетных.   Суммарная оценка обучаемым выставляется по результатам выполнения упражнений стрельб и нормативов по тактико-специальной, огневой и медицинской  подготовкам. 

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