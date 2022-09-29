Петербургские законодатели приняли участие в заседании комитета ПАСЗР

Председатель постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по образованию, культуре и науке Юрий Авдеев и депутат ЗС СПб Антон Рудаков приняли участие в проходившем по видеоконференцсвязи заседании Постоянного комитета по образованию, науке и высшей школе Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

В ходе заседания члены комитета рекомендовали ПАСЗР направить обращения в адрес заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой (по вопросу разработки федеральной программы капитальных ремонтов зданий дошкольных образовательных учреждений), в адрес Министра просвещения Сергею Кравцову и Министру труда и социальной защиты Антону Котякову (о внесении изменений в пункт 14 Правил исчисления периодов работы, утвержденных постановлением федерального Правительства от 29.10.2002 № 781).

Парламентарии также обсудили вопросы комплектования фондов муниципальных и школьных библиотек художественной, научно-популярной и патриотической литературой, поступившие на рассмотрение ПАСЗР проекты федеральных законов.