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Питерец.ру » Общество » В Смольном создадут механизмы для общения с горожанами о КРТ только к сентябрю

В Смольном создадут механизмы для общения с горожанами о КРТ только к сентябрю

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Опубликовал: Anton78
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В Смольном создадут механизмы для общения с горожанами о КРТ только к сентябрю

Спикер Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский поделился новой инициативой. Он заявил, что к сентябрю в Смольном разработают ресурсы, благодаря которым горожане смогут общаться с властью о КРТ. Однако такие каналы связи нужно было создавать раньше.

Новость спикер опубликовал в своем Telegram-канале. Бельский указал на то, что соответствующую работу проведут к сентябрю. Посредством специального сайта, горячей линии и каналов в соцсетях петербуржцы смогут ознакомиться со всей информацией, касающейся КРТ, и задать соответствующие вопросы властям.

Однако в этом уже нет смысла. Петербуржцы уже объединились против нового закона Смольного. Более того, некоторые активисты сами подготовили правки, которые будут отвечать интересам горожан. Например, владельцам квартир в снесенных «хрущевках» предоставят равнозначное жилье в пределах района. Иное возможно только при желании собственника. Однако администрация Александра Беглова не услышала горожан.

Напомним, депутаты одобрили закон о КРТ. Он предусматривает снос «хрущевок». При этом горожан могут заставить переехать в любой район, в том числе и в самый отдаленный.

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