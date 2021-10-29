Новым законом недовольны

Закон об иноагентах вызвал большую волну критики. Негодование усилилось, когда в числе этих агентов оказались некоторые представители СМИ. Глава городского парламента Александр Бельский провел встречу с руководителями петербургских изданий. После этой встречи ЗакС займется подготовкой предложений по улучшению этого закона.

В парламенте намерены создать специальную группу, которая будет заниматься разработкой поправок относительно СМИ. Этой структурой будет Марина Шишкина. По ее словам, в законе имеются неоднозначные формулировки. Это дает основание для субъективных трактовок, из-за чего пройти к правильному решению бывает крайне сложно.

«Питерец.ру» считает, что корректировка этого закону необходима. Вопрос в том, какими именно окажутся предложения, а также что будет сделано после их рассмотрения.