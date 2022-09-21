ента новостей

19:15
В Петербурга и Ленобласти прошел Единый день детской дорожной безопасности
19:10
В Петербурге росгвардейцы нашли человеческие останки
19:07
Мультимедийная выставка «Друг империи»
19:04
Японец «поджег себя» в знак протеста против государственных похорон Синдзо Абэ
19:03
Политика Смольного привела здравоохранение Петербурга к коррупции и кадровому голоду
16:19
Иранские женщины сжигают свои хиджабы, протестуя против смерти Махсы Амини
13:05
На мосту через реку Тосна на трассе М-10 ограничат пропускную способность
12:58
В Петербурге задержали мигранта за мошенничество в отношении пенсионера
12:51
В Ленобалсти задержали мужчину за разбой
12:46
В Петербурге задержали женщину, похитившую у пенсионера банковскую карту
11:55
В Ленобалсти мужчина задушил подругу воротником куртки
11:49
Появятся новые магазины
11:48
В Ленобласти женщина подозревается в убийстве сожителя
11:19
В Петербурге проходят Дни культуры Ростовской области
10:46
Больных с пневмонией стало больше
10:01
В Петербурге задержали «черных» риэлторов
09:52
Россия расширяется – что дальше?
09:17
В Ленобласти внедорожник столкнулся с мопедом
09:02
Китай рассматривает возможность смягчения правил въезда для некоторых иностранных туристов
00:06
Поражение ЦСКА от «Куньлуня» укрепило лидерство СКА в Западной конференции КХЛ
23:31
Заслуженный артист России Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области
21:17
В Ленобласти открылась выставка, посвященная геноциду мирного населения Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны
21:12
В Петербурге планируют заменить до 80% контактно-кабельной сети
21:08
Бюджет Петербурга может получить еще один балласт в виде «Орловского тоннеля»
19:43
Петербург готовится к осеннему призыву в Вооруженные Силы
19:39
Забастовки могут привести к остановке британских железных дорог
19:34
В Иране пять человек погибли в результате протестов из-за смерти женщины, задержанной полицией
19:33
Петербург и Ростовская область расширяют горизонты сотрудничества
19:28
На реставрацию зданий Александро-Невской Лавры может уйти до 30 лет
18:14
Корабелка участвует в БПИФ-2022
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Политика Смольного привела здравоохранение Петербурга к коррупции и кадровому голоду

Политика Смольного привела здравоохранение Петербурга к коррупции и кадровому голоду

0
45
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Яндекс
Политика Смольного привела здравоохранение Петербурга к коррупции и кадровому голоду

В петербургском здравоохранении в ближайшее время может грянуть кризис. Несмотря на большое количество профессионалов, сектор погряз в коррупции, скандалах и других инцидентах. При этом политика комздрава постепенно ухудшает качество услуг в отрасли.

На прошлой неделе был задержан глава отдела здравоохранения Василеостровского района Никита Тихонов. Как полагают СМИ, он связан с главой комздрава Дмитрием Лисовцом. Таким образом, журналисты снова обратили внимание на коррупцию в отрасли медицины. Как сообщалось ранее, поликлиника №40, где некогда управляющим был Лисовец, получала от государства больше финансирования, чем другие учреждения.

Тем временем в сфере наблюдается кризис. Он обострился зимой 2022 года, когда Петербург столкнулся с новой волной COVID-19. В тот момент губернатор Александр Беглов разрешилпациентампосещать больницу самостоятельно. В результате врачи начали массово болеть. Многим практически здоровым людям пришлось идти в больницу самостоятельно. Такая «необходимость» вызвана тем, что закрыть больничный дистанционно было невозможно. Люди приходили в больницу и снова заражались.

Сам Лисовец тогда обращал внимание на то, что в медучреждениях не хватает 20% штата. Поликлиники и медучреждения нуждались в персонале.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-08-2022, 16:27
Беглов почтил память Анатолия Собчака
4-11-2021, 10:09
Лучше вакцинироваться в поликлиниках?
20-08-2022, 13:50
После ареста Харлашкина СМИ не исключают, что своих мест лишатся другие чиновники
1-03-2021, 09:35
Часть ковидных госпиталей закрывается
30-07-2021, 07:31
Беглов о коронавирусе
2-03-2022, 08:54
Резервы имеются

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
105
Сегодня, 09:17
В Ленобласти внедорожник столкнулся с мопедом
0
142
19-09-2022, 18:53
В Ленобласти «Лада Приора» опракинулась вылетев в кювет, водитель погиб
0
133
19-09-2022, 14:14
В Ленобласти в лобовом ДТП двое погибли, один водитель в больнице
0
134
19-09-2022, 13:38
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись фура и полицейский автомобиль
Наверх