Политика Смольного привела здравоохранение Петербурга к коррупции и кадровому голоду

В петербургском здравоохранении в ближайшее время может грянуть кризис. Несмотря на большое количество профессионалов, сектор погряз в коррупции, скандалах и других инцидентах. При этом политика комздрава постепенно ухудшает качество услуг в отрасли.

На прошлой неделе был задержан глава отдела здравоохранения Василеостровского района Никита Тихонов. Как полагают СМИ, он связан с главой комздрава Дмитрием Лисовцом. Таким образом, журналисты снова обратили внимание на коррупцию в отрасли медицины. Как сообщалось ранее, поликлиника №40, где некогда управляющим был Лисовец, получала от государства больше финансирования, чем другие учреждения.

Тем временем в сфере наблюдается кризис. Он обострился зимой 2022 года, когда Петербург столкнулся с новой волной COVID-19. В тот момент губернатор Александр Беглов разрешилпациентампосещать больницу самостоятельно. В результате врачи начали массово болеть. Многим практически здоровым людям пришлось идти в больницу самостоятельно. Такая «необходимость» вызвана тем, что закрыть больничный дистанционно было невозможно. Люди приходили в больницу и снова заражались.

Сам Лисовец тогда обращал внимание на то, что в медучреждениях не хватает 20% штата. Поликлиники и медучреждения нуждались в персонале.