Часть ковидных госпиталей закрывается

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице продолжается закрытие госпиталей для ковидных больных. Еще несколько учреждений возвращается к своему обычному режима работы. В Александровской больнице откроется 281 койка, рассчитанная для привычных госпитализаций. Возобновляют обычный режим работы больницы им. Алмазова, Мечникова и Павлова.

Постепенно ситуация с коронавирусом улучшается. Глава городского Комздрава Дмитрий Лисовец считает, что в ближайшее время Петербург может выйти на плато по covid-19. Однако уровень заболеваемости все равно остается высоким.

Напоминаем, что петербуржцам по-прежнему нужно использовать средства индивидуальной защиты. Также нельзя забывать про социальную дистанцию и другие меры.