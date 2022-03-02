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Питерец.ру » Экономика » Резервы имеются

Резервы имеются

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
mir24.tv
В Петербурге имеется достаточный объем финансовых резервов

Глава Петербурга Александр Беглов участвовал в совещании глав СЗФО, посвященному социальным и экономическим вопросам. Оно проходило в формате видеосвязи.

Беглов заявил, что в городе имеется достаточный уровень «подушки безопасности». Этих денег хватит для обеспечения необходимой финансовой поддержки петербуржцам. Город продолжит заниматься реализацией важных проектов. Работа в этом направлении будет продолжена.

В общем, Беглов дал понять, что Петербург прочно стоит на ногах. Возникший кризис не приведет к глобальным проблемам в городской экономике. Северная столица располагает резервами. Причем это достаточно большие объемы.

«Питерец.ру» считает, что губернатор Беглов не лукавит. Город продолжит социально-экономическое развитие. Вопрос в том, как долго в стране продлится кризис, и какого масштаба он будет.

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