Петербургский закон о КРТ нанес серьезный урон репутации Беглова – политолог Елисеева

Политолог Наталья Елисеева призвала правительство Санкт-Петербурга доработать закон о «Комплексном развитии территорий» (КРТ) в соответствии с интересами граждан, иначе губернатор Александр Беглов рискует столкнуться с новым ущербом репутации.

В беседе с журналистами издания PeterburgNewsЕлисеева заметила, что, в отличие от Москвы, «реновация» Петербурга подразумевает возможное расселение жителей «хрущевок» под снос в другие районы и даже на окраины. Подобное решение правительства спровоцировало скандал и ответную реакцию общественности в виде протестов и заявлений в прокуратуру с требованием отменить КРТ. Особенно досталось губернатору, который выступил инициатором закона.

«Это наносит репутационный ущерб. Причем подобных скандалов с Бегловым довольно много», - подчеркнула эксперт.

Она также призвала чиновников доработать закон до 2024 года и тем самым снизить конфликтные ситуации. По ее мнению, необходимо провести общественные слушанья, подключить гражданское общество и показать, что власть города готова к диалогу.

Напомним, после критики закона о КРТ Беглов принял решение «заморозить» некоторые аспекты инициативы до 2024 года. По мнению политолога Анны Хмелевой, это было единственное разумное решение.