Политолог Марков охарактеризовал выступление «Би-2» на Суперкубке как пощечину россиянам

Появление группы «Би-2» на матче за Суперкубок России в Санкт-Петербурге является провокацией. Так считает политолог Сергей Марков.

Группа может иметь свое мнение по СВО РФ на Украине. Однако оно не должно озвучиваться, если противоречит закону, отметил эксперт.

«Правило должно быть такое - у нас должна быть обеспечена свобода выражения мнений. «Би-2» может быть против операции по денацификации, «Би-2» могут глубоко в душе поддерживать Холокост, геноцид. Это их дело. Но они не имеют права публично поддерживать Холокост, они не имеют права публично поддерживать геноцид. Таков закон. Кроме того, они не имеют права за бюджетные деньги выступать на публичных мероприятиях, придерживаясь позиции против главной политики российского государства и главной политической позиции российского общества», — говорится в комментарии политолога.

По его мнению, решение выпустить оскандалившихся музыкантов является пощечиной россиянам.

«Дать им площадку на главном футбольном матче - это откровенная открытая пощечина Владимиру Путину и большинству народа Российской Федерации, который поддерживает специальную военную операцию», - заключил Марков.

Вместо «Би-2» после игры на «Газпром Арене» должна была выступать группа «Ленинград». По информации прессы, губернатор Петербурга Александр Беглов лично согласовал участие непатриотичного коллектива. При этом сам градоначальник решил не посещать игру.