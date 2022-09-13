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Питерец.ру » Общество » Ухудшение ковидной обстановки привело к росту госпитализаций в Петербурге

Ухудшение ковидной обстановки привело к росту госпитализаций в Петербурге

0
24
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
pxhere.com
Ухудшение ковидной обстановки привело к росту госпитализаций в Петербурге

Обновленные цифры ковидной статистики сегодня максимальные за сентябрь: за сутки в Санкт-Петербурге выявлено 3 478 новых случаев, из них госпитализировано 285 больных, 20 скончалось.

В результате Северная столица стала второй после Москвы (4 946 случаев COVID-19) по числу заболевших за 24 часа.

В местной прессе писали не раз, что чиновники Смольного провалили программу по ревакцинации – населению даже не объясняют, зачем нужна повторная прививка от ковида.

Причем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов до сих пор не распорядился о вводе антиковидных мер, просто порекомендовав горожанам снова использовать маски.

Кроме этого ковидный госпиталь в «Ленэкспо» ликвидировали. Возможно, из-за этого в Северной столице не хватит коечного фонда для больных COVID-19.

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